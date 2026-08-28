Caro carburante, la Regione convoca le categorie

L’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini ha convocato mercoledì 2 settembre un tavolo con le categorie economiche per fare il punto sul caro carburante. Al momento è attivo un bando con risorse di 14,4 milioni di euro a fondo perduto con scadenza al 15 settembre e incentrato in particolare sulle imprese della logistica, le più colpite.

«Il tavolo – ha spiegato l’assessore – segue le convocazioni già avvenute a cavallo tra marzo e aprile ed è finalizzato al confronto con le categorie economiche per quantificare l’impatto dei rincari sul sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia. Al tempo stesso sarà l’occasione per fare il punto sugli esiti e gli sviluppi futuri del bando ristori regionale».