Caro carburanti, 30-40 euro in meno per il pieno in Slovenia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Come ai tempi della Yugo: in coda ai distributori sloveni per fare il pieno di gasolio al punto che, in alcune stazioni di servizio oltre confine, stamattina sono comparsi i cartelli: diesel esaurito.

A spingere decine e decine di automobilisti a fare il pieno in Slovenia è il caro carburante: un’impennata dei prezzi, che ha portato il gasolio a sfiorare il tetto dei due euro per litro (ben oltre i due euro in autostrada) mentre nei distributori d’oltre confine, dove il prezzo viene modificato una volta alla settimana e non tutti i giorni, come in Italia, si è fermi a un euro e 50, un euro e 60.

Quaranta-cinquanta centesimi di differenza che portano a far risparmiare fino a 30-40 euro per un pieno di diesel, anche se per coloro che possono beneficiare della “agevolata” il vantaggio è sensibilmente inferiore.

Impennata dei prezzi anche per la benzina, che si mantiene comunque su livelli più bassi, ma tali da indurre tanti a parlare di speculazione, anche se gestori e benzinai non sono d’accordo.