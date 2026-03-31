Caro Carburanti, Autostrade Alto Adriatico pronto a ridurre costi

GUARDA IL VIDEO Autostrade Alto Adriatico ha dato disponibilità a contribuire al contenimento dei prezzi petroliferi mediante la devoluzione delle royalties derivanti dalle sub concessioni relative alle aree di rifornimento carburante presenti nelle sedici aree di servizio della propria rete.

La disponibilità consiste nel contenimento del prezzo del carburante per una durata di 20 giorni fino a 5 centesimi di euro per litro, che si aggiungono alla riduzione di 25 centesimi di euro per litro delle aliquote di accise sui carburanti approvato dal Consiglio dei Ministri con decreto legge il 18 marzo scorso.

L’iniziativa è stata presa anche dalle altre Concessionarie, aderenti all’associazione di categoria Aiscat.

“Con questa azione intendiamo sostenere l’intervento del Governo e dare un segnale di vicinanza alle migliaia famiglie, lavoratori e pendolari che attraversano la nostra rete autostradale, una delle più trafficate in Italia e in Europa, soprattutto in un periodo come quello del ponte pasquale contrassegnato da un incremento dei transiti”, ha spiegato il presidente di Autostrade Alto Adriatico, Marco Monaco, che ricorda come la stessa Società sia impegnata da anni anche nel contenimento dei pedaggi autostradali (fermi dal 2018) a favore degli utilizzatori dell’autostrada.