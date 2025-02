Caro energia, come non farsi soffocare dalla bolletta

Lunedì 17 febbraio dalle 10 alle 12, nella Sala Pasolini del Palazzo della Regione FVG in Via Sabbadini 31 a Udine, si svolgerà il Convegno “Cittadini, Imprese e Istituzioni tra opportunità energetiche e rincari in bolletta”, patrocinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e organizzato dall’Associazione Consumatori Attivi, in collaborazione con Consumerismo Nazionale ed #Assium Nazionale.

L’evento si prefigge lo scopo di approfondire un tema di grande interesse collettivo quale la volatilità dei prezzi del mercato energetico con i conseguenti pesanti rincari per famiglie e imprese. E’ proprio vero dunque che ad oggi non c’è nessuna soluzione per contrastare questo fenomeno? Istituzioni, categorie economiche e operatori del settore proveranno a dare una risposta attraverso strumenti concreti tra i quali investimenti, autoproduzione ma anche tutela del consumatore. La nuova figura dell’Utility Manager, regolata dalla normativa UNI 11782 del 2020, si inserisce in questo quadro come interprete delle esigenze dei vari soggetti del mercato. L’alleanza tra tutti i portatori di interessi coinvolti si pone dunque a presidio di un mercato in cui alle incertezze geopolitiche si aggiungono pratiche commerciali scorrette che necessariamente devono trovare fermo contrasto al fine di garantire trasparenza e responsabilità. Lo sportello energia a cui viene dato avvio grazie alla sinergia tra #consumatoriattivi, #Consumerismo e Assium diventerà la bussola per l’utente al fine di districarsi in un settore che nella percezione comune nasconderebbe più insidie che opportunità. La conoscenza invece degli strumenti giusti permette di poter scegliere le soluzioni più affini e di affrontare periodi di aumento dei prezzi con maggiore serenità.

Gli interventi istituzionali saranno affidati a Barbara Zilli, assessore regionale al Bilancio, che parlerà delle politiche regionali in favore di cittadini e imprese al fine dell’abbattimento della spesa energetica, e a alla deputata Letizia Giorgianni (Fratelli d’Italia) che affronterà il tema della trasparenza nel mercato dell’energia – l’utility manager e altre soluzioni a livello nazionale per un mercato più responsabile.

A seguire l’intervento delle categorie, ad iniziare da Luigi Gabriele (Consumerismo): “Fine tutela per famiglie e imprese, gli effetti sulla vita reale. Responsabilità e numeri sulla crisi energetica interna”; Federico Bevilacqua (Assium Nazionale): “Chi è Assium e da quale esigenza è nata”; Andrea Lodolo (Assium FVG): “Chi è l’utility manager e perché è una figura di garanzia”; Graziano Tilatti (Confartigianato): “L’impatto dei costi energetici sulle imprese artigiane e le soluzioni per contenerli”; Elisa Stellato (Confcommercio – Senior energy expert – Settore Ambiente e Utility): “decarbonizzazione e abbattimento dei costi energetici – opportunità per le piccole e medie imprese – azioni confederali a tutela delle nostre categorie” e, infine, Luca Picco (Caritas) “L’aumento dei prezzi non colpisce solo i fragili”.

Sono previsti anche interventi dei rappresentanti delle aziende A2A e Bluenergy che spiegheranno come intendano muoversi sul mercato in considerazione dell’aumento dei prezzi.

Le conclusioni del convegno, moderato dal giornalista Alessandro Di Giusto, spetteranno all’avvocato Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi.