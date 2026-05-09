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Caro energia, stangata da 820 milioni in Friuli Venezia Giulia

La voce più pesante riguarda benzina e gasolio, con un aggravio stimato in 334 milioni di euro rispetto allo scorso anno
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

Cresce il peso del caro energia in Friuli Venezia Giulia.Secondo le stime dell’Ufficio studi della CGIA, nel 2026 famiglie e imprese della regione dovranno affrontare rincari complessivi per circa 820 milioni di euro tra carburanti, bollette elettriche e gas.La voce più pesante riguarda benzina e gasolio, con un aggravio stimato in 334 milioni di euro rispetto allo scorso anno.Seguono le bollette della luce, che peseranno per altri 327 milioni, mentre per il gas l’extra costo previsto supera i 160 milioni di euro.Secondo la CGIA, l’aumento dei prezzi rischia di mettere in difficoltà soprattutto le famiglie più fragili e le piccole imprese con minore liquidità. L’associazione giudica insufficienti gli interventi finora adottati dal Governo e chiede misure più incisive anche a livello europeo per contenere l’impatto del caro energia.

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