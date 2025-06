Casa: Amirante, rigenerazione urbana per favorire giovani e lavoratori

“Le politiche abitative rappresentano uno dei temi centrali sui quali l’intera Giunta regionale sta concentrando la propria attenzione, con un approccio trasversale che coinvolge più ambiti di intervento. L’obiettivo non è solo quello di avviare interventi di rigenerazione urbana ma anche di rendere più attrattivo il nostro territorio con azioni di sostegno a questo settore”. Lo hanno affermato oggi gli assessori regionale alle Infrastrutture e alla Famiglia, Cristina Amirante e Alessia Rosolen, intervenendo a Gorizia all’assemblea di Legacoop, nell’ambito della tavola rotonda intitolata “Politiche abitative e attrattività del territorio: progetti, strategie e visioni per uno sviluppo sostenibile”. Nel corso dell’incontro, Amirante ha illustrato le linee guida regionali che puntano a individuare aree di rigenerazione urbana idonee a ospitare interventi di housing sociale, edilizia sovvenzionata e convenzionata. L’intento è quello di incrementare il patrimonio abitativo pubblico e privato, per destinarlo in particolare ai giovani che scelgono di stabilirsi in Friuli Venezia Giulia dopo aver trovato un’occupazione, così come alle persone che rientrano nella cosiddetta “fascia grigia” della popolazione. A tale scopo, l’assessore ha ricordato l’approvazione del disegno di legge 36, strumento che mette a disposizione di proprietà private, imprese, professionisti e cittadini un fondo dedicato alla rigenerazione e alla ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente.

“In questo modo – ha spiegato Amirante – si crea l’opportunità di recuperare immobili da destinare ai residenti, ai lavoratori e agli studenti che scelgono di vivere nella nostra regione, con canoni di locazione calmierati e quindi più accessibili alle esigenze di queste categorie”. “Si tratta di una strategia complessiva – ha concluso l’assessore – che punta a coniugare la tutela del territorio, la valorizzazione del costruito e le necessità di chi cerca casa, contribuendo così a rafforzare l’attrattività e la competitività del Friuli Venezia Giulia”. Nel corso del dibattito è intervenuta anche l’assessore regionale alla Famiglia, Alessia Rosolen, che ha sottolineato come “sia evidente che il problema casa, all’interno del sistema regionale, presenti diverse implicazioni a seconda dei settori dai quali lo si osserva. L’assessore Amirante ha già approvato un disegno di legge che avvia un percorso innovativo, mettendo risorse a disposizione del nostro sistema. Altrettante risorse – ha aggiunto Rosolen – ma soprattutto linee guida devono essere sviluppate anche negli altri ambiti. Tutto questo è strettamente legato al dato demografico del nostro territorio, al ruolo che intendono ricoprire le imprese e alla capacità, insieme a normative di innovazione sociale, che la Regione ha di attrarre nuovi cittadini”.