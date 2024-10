+ 19% di visitatori nel primo weekend per Casa Moderna e Saperi&Sapori Fvg

asa Moderna e Saperi&Sapori Fvg: due eventi in uno per presentare da un lato la casa come edificio da costruire, ristrutturare, rinnovare, arredare e rendere energeticamente efficiente e sicuro, dall’altro il modo di viverla e personalizzarla nella qualità del cibo e nell’unicità degli oggetti, degli accessori, dei tessuti…in sintesi “il gusto di vivere”, che è poi il payoff di questa edizione della fiera dedicata all’abitare e che nel primo weekend di apertura ha registrato un + 19% di visitatori.

Un dato che concretizza le sinergie messe in campo da Regione Fvg, Udine Esposizioni, Confartigianato-Imprese Udine, CNA Fvg, CATA Artigianato Fvg, Camera di Commercio di Pordenone-Udine, PromoTurismoFVG e Fondazione Agrifood & Bioeconomy Fvg e che contraddice il vecchio motto friulano “fasìn di bessôi”.

Il percorso di questo duplice evento (con ingresso unico a 5 euro) prosegue alla Fiera di Udine fino a domenica 6 ottobre, offrendo al pubblico la possibilità di incontrare e chiedere consigli e preventivi ai 150 espositori di Casa Moderna e ai 50 di Saperi&Sapori, di toccare con mano, provare, misurare, confrontare, degustare, ma soprattutto comprendere la nuova fisionomia dell’evento fieristico che sempre di più deve rispondere alle esigenze e alle evidenze del mercato fatto di domanda e di offerta.

Casa Moderna è anche punto di riferimento per aggiornarsi professionalmente e approfondire tematiche di attualità come quelle che saranno trattate nella giornata di domani (3 ottobre) in sala bianca. Alle 14.30 l’APE – agenzia regionale per l’Energia del Fvg – organizza il convegno sulla “Direttiva europea sulla prestazione energetica degli edifici” che prevede crediti formativi per architetti e ingegneri. Durante i lavori saranno resi noti gli obblighi e le opportunità per l’edilizia europea del prossimo futuro. Uno degli obiettivi della Direttiva europea EPBD (Energy Performance of Building Directive) è la riqualificazione energetica del patrimonio esistente, con tecniche e tecnologie già esistenti e in grado di garantire risparmio energetico (ed economico), benessere abitativo e sostenibilità ambientale. Oltre agli aspetti tecnici, verranno illustrati gli strumenti economici disponibili per garantire la transizione energetica.

Al tavolo dei relatori: Barbara Cassan, progettista, Fabrizio Urru, sportello Energia FVG, Paolo Gon, progettista e Ivano Marchiol, Assessore a Lavori pubblici, Viabilità, Verde pubblico del Comune di Udine.

Alle 17.30, inizieranno i lavori del seminario curato da Confartigianato Imprese Udine su “L’acqua piovana e le acque grigie: risorse preziose per la tua casa e il tuo orto”.

L’evento, rivolto a tutti, illustrerà non solo le tecniche più efficaci per trattare le acque grigie e riutilizzarle, ma consentirà di ricevere utili consigli pratici per una gestione sostenibile dell’acqua dolce in casa utilizzando le diverse fonti, di conoscere le novità in materia di risparmio idrico e sostenibilità ambientale applicando il principio dell’economia circolare.

Moderati da Paolo Mosanghini, Vice Direttore del Messaggero Veneto, interverranno Alberto Budai, Consigliere regionale, Sergio Simeoni, IRTEF Udine, Giorgio Turcati, Capo categoria Termoidraulici Confartigianato Udine e FVG.