A Casarsa il primo centro del riuso della Destra Tagliamento

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Casarsa della Delizia sabato scorso è stato inaugurato il primo Centro del Riuso della provincia di Pordenone, realizzato vicino all’Ecopiazzola comunale. La struttura, di 600 metri quadri, è costata 615 mila euro, finanziati da fondi comunali e un contributo regionale di 480 mila euro.

Il centro sarà operativo da sabato 30 novembre con orari distinti per il ritiro (mattina) e la consegna (pomeriggio). I cittadini maggiorenni, enti, associazioni e aziende del comune potranno donare gratuitamente beni in buono stato, mentre il prelievo sarà aperto anche a organizzazioni non profit e istituti scolastici, senza vincoli territoriali.

L’iniziativa, gestita da Ambiente Servizi, intende promuovere il riutilizzo di oggetti come mobili, stoviglie, giocattoli e biciclette, escludendo invece abbigliamento, materassi, libri e apparecchi elettrici. Il regolamento, attentamente studiato, limita conferimenti e prelievi per evitare abusi e garantire trasparenza.

Ogni oggetto donato sarà registrato con una scheda fotografica disponibile online. “Questo progetto crea un polo per l’economia circolare, favorendo sostenibilità e solidarietà”, ha dichiarato il sindaco Claudio Colussi. Il presidente di Ambiente Servizi, Renato Mascherin, ha aggiunto: “Un passo importante per la responsabilità ambientale dei cittadini”.