Cassa Rurale Fvg torna nel centro di Palmanova

Lunedì 16 dicembre ha segnato la riapertura della storica filiale di Palmanova della Cassa Rurale FVG, che, dopo un anno e mezzo di lavori di ristrutturazione, torna ora ad accogliere i clienti nel cuore della città. L’operatività della filiale era stata temporaneamente spostata negli uffici provvisori di Borgo Cividale, ma ora, con il ritorno alla sede originale in Piazza Grande, la banca è pronta a offrire un servizio ancora più vicino alle esigenze della comunità e al passo con i tempi.

Uno spazio di 90 metri quadri che è stato rinnovato secondo criteri di modernità, luminosità e tecnologia, con l’obiettivo di garantire al cliente un’esperienza cliente ottimale: la presenza di grandi superfici vetrate e l’uso predominante del bianco creano un’atmosfera di freschezza e vitalità, rendendo ogni angolo della filiale un luogo invitante e funzionale.

In particolare, le nuove postazioni di cassa e consulenza sono caratterizzate da un’illuminazione naturale che rende gli spazi ancora più accoglienti, mentre la progettazione delle aree garantisce privacy e comfort al cliente.

La riapertura della filiale non significa solo una nuova veste per gli spazi, ma anche un rafforzamento del servizio al cliente. La banca ha investito nell’adozione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia per offrire ai propri clienti una gamma di servizi ancora più ampia e comoda. Tra le principali novità, spicca una nuova area self-service, dotata di un bancomat intelligente di ultima generazione che sarà attivo 24 ore su 24. I clienti potranno effettuare operazioni bancarie essenziali, come prelievi, versamenti di contante e assegni, bonifici, ricariche telefoniche, pagamento di bollettini e molto altro, in totale autonomia e in tempo reale.

Questa nuova area rappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione dei servizi bancari, ma non toglie nulla all’importanza della consulenza personalizzata, che resta uno dei punti di forza della filiale. La banca, infatti, rimane profondamente legata alla tradizione del servizio al cliente, con personale altamente qualificato e sempre pronto a rispondere alle necessità finanziarie delle famiglie, dei professionisti e delle imprese locali, restando a disposizione del pubblico, per il servizio di consulenza, negli orari di apertura dal lunedì al venerdì, dalle 8:20 alle 13:20 e dalle 14:35 alle 16:30.

“In questa occasione “afferma il Presidente di Cassa Rurale FVG, Tiziano Portelli “festeggiamo la riapertura non solo di una filiale, ma di un luogo in cui ogni giorno si rinnova un rapporto di fiducia che dura nel tempo: la nostra banca è presente a Palmanova dal 2005 e da allora ci impegniamo ogni giorno a essere un punto di riferimento per famiglie, professionisti e imprese, ascoltando le loro esigenze e proponendo soluzioni su misura”.

Con questa riapertura, quindi, Cassa Rurale FVG non solo ritorna fisicamente al centro della città, ma si pone di nuovo al centro delle attività economiche e sociali di Palmanova, rafforzando il proprio ruolo di partner affidabile per il futuro del territorio.