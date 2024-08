Al castello di Miramare oltre 1.500 tagliandi staccati nel giorno di Ferragosto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A griglie, spiagge e passeggiate in montagna c’è chi ha preferito un ferragosto dedicato alla cultura scegliendo Miramare. Il ministero della Cultura ha resi noti gli ingressi nella giornata di Ferragosto nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi della cultura statali tra cui castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini, un’apertura che non rientrava tra quelle gratuite. Tra i tanti luoghi censiti spiccano i 1.516 biglietti venduti per il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare ed è giusto ricordare che il ticket riguarda solo il museo nel castello e non il parco il cui accesso è gratuito da sempre e dunque i numeri sono più alti. Per avere un riferimento Miramare ha superato luoghi come il Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli, le Grotte di Catullo, il Parco archeologico di Paestum e Velia e quello di Ercolano. A guidare la classifica sono il Parco archeologico del Colosseo con l’Anfiteatro Flavio con oltre 22mila biglietti e poi Pompei con quasi 15 mila taglianti e gli Uffizi a 10 mila e 500.