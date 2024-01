5 milioni di euro al Cata per incentivi a imprese

Udine, 19 gen – Sono state emanate oggi dalla Giunta del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, le direttive al Centro di Assistenza Tecnica alle imprese Artigiane (Cata) volte a disciplinare gli incentivi alle imprese del settore per l’anno 2024.

“Le risorse – ha illustrato Bini – assegnate per l’anno 2024 sul Fondo Cata per gli incentivi alle imprese sono pari a 5 mln di euro. Si tratta di fondi importanti che la Giunta regionale ogni anno destina al mondo dell’artigianato. In sei anni di Governo Fedriga abbiamo triplicato le dotazioni messe a disposizione del settore. Con parte di queste risorse risponderemo completamente alle domande presentate nel 2023 a dimostrazione del costante sostegno assicurato all’artigiano”. Con le direttive la Giunta definisce, tra le altre cose, i criteri generali per l’esercizio delle funzioni delegate al Cata, individua i canali contributivi da finanziare per l’anno in corso e i riparti degli stessi. Dei 5 milioni stanziati complessivamente, 417.109,68 euro sono destinati per le domande presentate nell’anno 2023 non finanziate per esaurimento delle disponibilità, mentre i restanti 4.582.890,32 sono da suddividere fra i sette canali contributivi da finanziare nel 2024. “Questi ultimi – ha spiegato Bini – sono confermati anche per il 2025, allo scopo di dare continuità di investimento alle imprese”.

Nel dettaglio i sette canali contributivi riguardano: gli incentivi alle imprese di nuova costituzione (487.493,39 euro), i finanziamenti a favore dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura (587.475,29 ) oltre che per l’ammodernamento tecnologico (2.774.583,43), gli incentivi per l’analisi di fattibilità e consulenza economico- finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative (100.000,00), gli incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere (137.366,20) e per la diffusione e promozione del commercio elettronico (46.493,53 ) infine i contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni (449.478,48). Bini ha poi espresso soddisfazione per l’efficienza con cui opera Cata a servizio della Regione e delle imprese.