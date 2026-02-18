Ccnl metalmeccanici, in Fvg 60mila operai alle urne

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sessantamila metalmeccanici del Friuli Venezia Giulia saranno chiamati, fino al 20 febbraio, a votare il nuovo accordo del contratto collettivo nazionale di lavoro presentato in questi giorni, nelle aziende, dalle sigle sindacali di Fim, Fiom e Uilm.

L’accordo, che nel pordenonese è stato presentato all’Electrolux Professional ed Electrolux di Porcia, prevede aumenti sui minimi contrattuali superiori all’Indice dei prezzi al consumo armonizzato (al netto dei beni energetici importati), un incremento del 9,64 per cento in 36 mesi, un aumento dei minimi, pari a 205 euro medi mensili, una crescita dei flexible benefits a 250 euro (a partire da questo mese), oltre a tutta una serie di migliorie su precarietà, mercato del lavoro, parità di genere, permessi e congedi parentali, trattamento di malattia e partecipazione dei lavoratori.

“L’accordo – hanno sottolineato Massimiliano Nobis, segretario nazionale della Fim Cisl e quello pordenonese Gianni Piccinin – rafforza tutele fondamentali come la salute e la sicurezza, la formazione professionale e l’ampliamento dei congedi parentali. Compresi quelli per malattia e figli”. Nel corso delle assemblee è emersa preoccupazione per quanto riguarda il settore dell’elettrodomestico.