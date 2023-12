Nuovo Cda Cimolai, l’ingegner Luigi presidente affiancato da top manager

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sarà ancora l’ingegner Luigi Cimolai a guidare il Consiglio di amministrazione dell’azienda di famiglia, finita nell’ultimo anno al centro di una pesante crisi finanziaria, che il colosso delle costruzioni metalliche sta affrontando e cercando di superare. Il nuovo Cda insediatosi oggi a Porcia, di alto profilo con l’ingresso di manager di rilievo nazionale, vede ancora al comando il suo presidente proprietario al 2006. Al suo fianco, come amministratore delegato con il ruolo di datore di lavoro, un altro volto storico dell’azienda, Corrado Ceresatto, Direttore Tecnico per progetti nel mercato estero da oltre vent’anni. Amministrato delegato con ruolo di manager della crisi sarà Sergio Iasi, con oltre 20 anni di esperienza nel restructuring industriale e finanziario in aziende quali Prelios, Trevi ed Officine Maccaferri. oltre che nei media, dal Gruppo Canal + alla RAI. In consiglio anche Luca Annibaletti, con un’esperienza trentennale nella finanza aziendale e nella ristrutturazione del debito, che da giugno 2021 a di quest’anno è stato coordinatore della struttura per la crisi di impresa del Mimit e Massimo Lucchini, negli ultimi 10 anni in ruoli apicali in UniCredit e Depobank.

Il nuovo Cda, accantona l’esperienza del commissario, e apre a una nuova fase, oltre che di ristrutturazione del debito, anche di rilancio industriale. Le protettive per il 2024 sono buone, con un portafoglio ordini di diverse centinaia di milioni e altre commesse in arrivo. Il peggio per l’azienda pordenonese dovrebbe essere alle spalle e il nuovo management di livello rappresenta una garanzia per il futuro.