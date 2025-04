“C’è tutto un mondo”: un nuovo claim per la promozione del Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia: più che una regione, un mondo da scoprire. “C’è tutto un mondo” è infatti il nuovo claim in uscita oggi che accompagnerà per i prossimi mesi la promozione del Friuli Venezia Giulia in Italia e all’estero, attraverso un’importante campagna stampa e digital. E lo stesso messaggio sarà protagonista anche di un nuovo capitolo dello spot lanciato lo scorso anno e che andrà in onda tra qualche giorno sulle principali testate nazionali, in cui la famiglia alle prese con la scelta della meta delle vacanze arriverà finalmente in Friuli Venezia Giulia.

IL NUOVO CLAIM: VALORIZZARE UNICITA’ E BELLEZZE DEL FVG

Bellezza, unicità, un’offerta variegata e adatta a soddisfare le esigenze di diverse tipologie di pubblico, con un’attenzione particolare alle famiglie. Partono da qui il nuovo concept di comunicazione, il nuovo claim e la nuova veste grafica che il Friuli Venezia Giulia, con PromoTurismoFVG, ha scelto per raccontarsi e presentarsi al pubblico a partire da questa primavera. Un territorio in grado di sorprendere unendo paesaggi diversi, dove tra meraviglie naturali, artistiche, storiche e culturali, tra mare e montagna, colline e fiumi, si possono assaporare le diverse identità e le numerose anime di questa terra originale, in cui le differenze sono sinonimo di ricchezza. Il nuovo claim, che sarà tradotto per i Paesi esteri, ha dunque il compito di riuscire a riassumere attraverso una veste grafica d’impatto e allo stesso tempo elegante una regione apparentemente piccola, ma incredibilmente vasta dal punto di vista esperienziale.

L’impostazione, minimale e raffinata proprio per valorizzare il messaggio immersivo del claim, prevede il titolo centrale abbinato a fotografie impattanti, lasciando spazio a qualche piccolo dettaglio ma soprattutto la libertà all’osservatore di immergersi nelle immagini divenendo parte, tra mare, montagna, cultura, ma anche famiglia e outdoor, del Friuli Venezia Giulia, un “piccolo” mondo in cui trovare cultura, biodiversità, tradizioni, sapori unici e tanta bellezza.

LO SPOT: NUOVA PUNTATA IN FVG

Accanto al nuovo claim, a breve prenderà il via anche la campagna tv con la messa in onda dello spot che racconta una nuova puntata delle vicende della famiglia che nel 2024 era alle prese con la decisione della meta delle vacanze. La scorsa primavera era stato lanciato il video in cui nella quiete casalinga irrompeva il quesito “Quindi, dove andiamo in vacanza?”, innescando le esigenze diverse di genitori e figli tra mare, montagna, cultura e divertimento, enogastronomia e relax. “La soluzione? Friuli Venezia Giulia”. La famiglia arriva dunque in Friuli Venezia Giulia e le prime indiscrezioni, con qualche video del backstage, sono già state pubblicate negli scorsi giorni, in attesa del lancio del filmato che riprenderà la dinamica narrativa del precedente, in aggiunta a novità e sorprese sempre legate alle numerose proposte che offre il territorio in cui, appunto, “C’è tutto un mondo”. Lo spot, che promuoverà l’offerta del territorio in vista dell’estate, è stato realizzato in una versione più estesa, da 30 secondi, e una più breve da 15 secondi, cui seguirà un sequel autunnale per la prossima stagione. La campagna tv, in partenza, sarà visibile su Rai, Mediaset e La7, a cui si aggiungono i canali dedicati ai bambini, secondo una programmazione che durerà quattro settimane con un totale di quasi 2mila passaggi e una selezione di fasce orarie e programmi di qualità.

IL NUOVO WEBSHOP È ONLINE

In occasione del lancio del nuovo claim, ad accompagnare la promozione del territorio attraverso i media classici, PromoTurismoFVG ha rinnovato anche lo shop in cui trovare il merchandising “Io sono Friuli Venezia Giulia”. Il nuovo friuliveneziagiuliashop.it, completamente ripensato nella grafica e nei contenuti, consente di

acquistare collezioni ed edizioni speciali ispirate agli eventi e alle eccellenze del territorio, rendendole accessibili ovunque, con un semplice clic. Il nuovo shop, oltre a un restyling grafico, è stato anche ottimizzato per la parte tecnica, per offrire all’utenza un migliore e più rapido servizio.