Ceccarelli apre a Pordenone

Ceccarelli Group apre un nuovo polo logistico di 16mila metri quadrati a Budoia, che si aggiunge a quelli di Pradamano e Tolmezzo per un totale che supera i 30mila metri quadrati.

Per la realizzazione del polo di Budoia il gruppo, leader nel settore della logistica e dei trasporti, ha recuperato lo storico mobilificio della Poletti Spa, con un investimento di 5 milioni di euro.

“Si tratta – ha spiegato Luca Ceccarelli – di uno dei più grossi investimenti operati nella storia dal Gruppo”.

Il nuovo polo logistico nella Zona Industriale di Budoia sarà operativo ai primi di giugno, come detto si estende su 40 mila metri quadri con un ampio piazzale per la sosta e la movimentazione dei veicoli, ed in futuro con aree per la ricarica elettrica del parco circolante. La struttura, completamente ristrutturata, dispone di mille metri quadri dedicati agli uffici e di 16 mila metri quadri di magazzino. Di questi 8 mila hanno un’altezza di 6 metri sotto trave, mentre i restanti 8 si spingono oltre i 9 metri di altezza. Quest’ultima metà verrà scaffalata per generare una capacità di stock di circa 10 mila pallet, mentre nella sezione più bassa sarà possibile lavorare la merce a terra, fuori misura e fuori sagoma e intercettare così molteplici categorie merceologiche. Sette le baie di carico attualmente già operative con la possibilità di arrivare a 10, mentre sono 3 i portoni a raso che consentono l’ingresso dei mezzi in magazzino per permettere le operazioni di scarico laterale. All’interno dell’area verrà costruito un ulteriore magazzino dedicato allo stoccaggio di batterie al litio, in quanto molto problematiche dal punto di vista della prevenzione incendi e sempre più diffuse in molteplici settori industriali.

Per quanto riguarda le risorse umane, lavoreranno nel polo pordenonese due persone in ufficio e 6 in magazzino, che saliranno ad 8 non appena si arriverà a pieno regime.(Foto: ufficio stampa Ceccarelli Group)