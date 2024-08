Ceccarelli Group gestirà 8mila metri quadrati all’Interporto di Cervignano

Prima Pradamano, poi Tolmezzo e, ancora, Budoia. Per non parlare dell’ingresso in importanti network europei per allargare gli orizzonti commerciali dal Regno Unito alla Francia, dalla penisola Iberica alla Germania e all’Europa orientale. Ora, per Ceccarelli Group, azienda leader nel settore della logistica e dei trasporti, con quartier generale a Udine ma con sedi anche Tolmezzo, Pradamano, Budoia, Trieste, Padova, Milano e Prato, si aggiunge il tassello dell’autoporto di Cervignano del Friuli, uno dei centri più importanti della bassa pianura friulana e uno degli snodi di comunicazione principali inserito nel corridoio Baltico-Adriatico. Con il nuovo regolamento Ten-T, che ridefinisce la mappa delle grandi reti di trasporto europee, il Consiglio dell’Unione Europea ha consolidato la posizione dell’Italia come hub logistico euromediterraneo.

A Cervignano, Ceccarelli Group gestirà uno spazio di 8 mila e 400 metri quadri divisi su 7 moduli da cui partiranno spedizioni per tutto il territorio nazionale, ma anche, tramite Cursor, la divisione internazionale del Gruppo, verso il resto dell’Europa. Qui saranno impiegati 4 nuovi addetti di magazzino, dipendenti diretti di Ceccarelli Group, per una operatività di 7 giorni su 7 ed un consolidamento giornaliero di 15 mezzi della flotta del Gruppo per attività di navettaggio e partenze. “Con questa nuova apertura – spiega il presidente del Gruppo, Luca Ceccarelli – andremo a gestire una importante operazione di logistica integrata. Il know-how acquisito in questi anni e la continua ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e integrazioni con i nostri clienti – conclude Ceccarelli – ci hanno permesso di concludere questa nuova opportunità, che rappresenta un ulteriore passo avanti per il nostro Gruppo, favorendo nuova occupazione e connessione tra pubblico e privato”. GUARDA IL VIDEO