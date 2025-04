Cefap e Fondazione Agrifood Fvg insieme per la formazione

Corsi di formazione gratuiti, grazie alla Regione, attivati grazie a una collaborazione tra Cefap e Fondazione Agrifood Fvg, per acquisire competenze su temi quanto mai necessari oggi anche per le imprese agroalimentari, come l’economia circolare, i sistemi di certificazione e, non ultimo, il marketing digitale e il commercio all’estero. La collaborazione tra le due istituzioni regionali punta a diffondere sul territorio nuove conoscenze, così che l’intero settore del Friuli-Venezia Giulia diventi più competitivo.

“Le specializzazioni dei nostri due enti sono complementari e sono entrambi al servizio del tessuto economico locale – commenta il presidente del Cefap Sergio Vello -. Grazie ai nostri formatori abbiamo ideato una decina di corsi che vanno nella stessa direzione su cui la Fondazione Agrifood presta assistenza tecnica”.

Si tratta di percorsi formativi aziendali personalizzati, pensati per potenziare le competenze e stimolare l’innovazione. I programmi sono progettati per soddisfare le esigenze specifiche delle aziende, garantendo una crescita continua del personale. Investire nella formazione significa rafforzare la propria squadra e mantenere l’azienda competitiva in un mercato in costante evoluzione.

“Si tratta di corsi da un minimo di 24 a un massimo di 48 ore che così vogliono essere sostenibili da lavoratori e imprenditori impegnati nella loro normale attività che spesso sappiamo essere già totalizzante – aggiunge il presidente di Fab Fvg Pier Giorgio Sturlese -. Però raccomandiamo a tutti gli operatori del settore di interessarsi di questa opportunità, non solo perché l’iscrizione è gratuita grazie alle risorse gestite dalla Regione attraverso i fondi europei, ma soprattutto perché rappresenta un’importante occasione di crescita sia personale e sia per l’azienda in cui si lavora”.

Ed ecco, poi, altri argomenti dei corsi: waste management, packaging, circolarità nel settore agroalimentare, comunicazione della sostenibilità. Ai corsi, organizzati da Cefap, partner dell’AT Formare per Innovare con il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo Plus e del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale della Regione, possono partecipare anche lavoratori dipendenti, titolari e soci di cooperative.