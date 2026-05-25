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CeFAP e Fondazione Agrifood & Bioeconomy Fvg: incontri con le aziende “Io Sono FVG”

Partiti a Codroipo gli incontri con le realtà del marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia” per avvicinare formazione e mondo produttivo: focus su competenze, innovazione e opportunità nel settore agroalimentare
Redazione
Autore: Redazione

Si è svolto recentemente, presso la sede di Codroipo, il primo appuntamento del ciclo di incontri promosso da CeFAP in collaborazione con la Fondazione Agrifood & Bioeconomy Fvg, che porta le aziende aderenti al marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia” in aula per un confronto con gli studenti dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

L’incontro si è aperto con l’intervento di Pierpaolo Rovere, direttore della Fondazione,che ha illustrato il ruolo di Agrifood & Bioeconomy nel sistema agroalimentare regionale e il valore del marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia” quale strumento di promozione, identità e valorizzazione delle filiere produttive del territorio. «Il nostro compito è quello di dotare le aziende della regione di una cassetta degli attrezzi che consenta loro di affrontare le sfide presenti e anche quelle future – ha aggiunto il presidente della Fondazione Pier Giorgio Sturlese -e la formazione rappresenta uno strumento fondamentale. Per questo la collaudata collaborazione con il CeFAP risulta strategica e sa interpretare le esigenze che intercettiamo nel nostro territorio».

A seguire, due aziende hanno portato in aula la propria esperienza d’impresa, offrendo agli studenti un approfondimento concreto sui rispettivi settori produttivi.

Molino Moras ha presentato la storia e l’evoluzione dell’azienda, approfondendo il tema dei cereali e delle farine, con particolare attenzione alle nuove esigenze del mercato e alla crescente diffusione dei prodotti senza glutine. Un focus dedicato anche all’evoluzione dei consumi e alle prospettive future del settore molitorio e della panificazione.

Latteria Sociale di Marsure ha invece illustrato il proprio percorso aziendale e le caratteristiche dei principali formaggi friulani, soffermandosi sul futuro della caseificazione e sull’importanza della formazione delle nuove generazioni.

Gli interventi hanno evidenziato il valore di una formazione sempre più vicina alle esigenze del territorio e delle aziende. Particolare attenzione è stata dedicata, infatti, ai percorsi CeFAP in ambito agroalimentare, costruiti per sviluppare competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro attraverso un dialogo costante con il sistema produttivo regionale.

Il secondo incontro si svolgerà mercoledì 27 maggio e vedrà protagoniste l’azienda agricola Saliet, realtà attiva nel settore della trasformazione dei vegetali, e Casa Leila – salumificio, azienda specializzata nella lavorazione delle carni. Anche in questa occasione gli studenti avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con professionisti del territorio, approfondendo processi produttivi, innovazione e prospettive occupazionali del comparto agroalimentare regionale.

«L’iniziativa conferma l’impegno condiviso di CeFAP e Fondazione Agrifood & Bioeconomy Fvg nel rafforzare il legame tra formazione e tessuto imprenditoriale regionale – ha commentato Massimo Marino, direttore di CeFAP -, creando occasioni di confronto capaci di accompagnare i giovani verso un inserimento qualificato nel mondo del lavoro e contribuire allo sviluppo delle filiere agroalimentari del Friuli Venezia Giulia».

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