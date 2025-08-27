  • Aiello del Friuli
Economia

Cellulari, le tendenze del momento e l’impatto dell’AI

In Italia gli smartphone attivi sono 46,5 milioni
Redazione
Autore: Redazione

Quali sono le tendenze del momento per quanto riguarda i nostri cellulari?Tutti ne hanno uno, e non sono solo uno strumento legato al business perché ci permettono di tenerci in contatto con amici, clienti e familiari.

Oggi il telefono è un po’ la nostra estensione; possiamo di certo dire che questo dispositivo, che è diventato sempre più compatto negli anni, conosce tutto di noi, tra applicazioni indispensabili e la conservazione dei documenti più importanti.

Ma cosa dicono i trend? Per esempio, l’impatto dell’intelligenza artificiale non va sottovalutato per quanto riguarda il futuro e l’innovazione di questo dispositivo.

I trend imperdibili

La maggior parte delle persone in Italia ha un cellulare: gli smartphone attivi sono 46,5 milioni a fronte di una popolazione di 58,99 milioni (dato 2024). E c’è chi non rinuncia ai cellulari più innovativi, come quelli della casa di Cupertino, ovvero la Apple: gli iPhone 15 di CertiDeal sono ancora oggi tra i più acquistati, nonostante siano usciti due anni fa. Sul sito li troverai ricondizionati e testati, con 2 anni di garanzia e con un risparmio di circa il 40% sul prezzo del nuovo.

Eppure, il mercato continua a crescere tanto, soprattutto ora che si parla di connettività 5G e non solo. In effetti, dobbiamo considerare le innovazioni tecnologiche e di design che hanno interessato questo dispositivo.

Anche gli smartphone di fascia media dispongono ad oggi di prestazioni superiori rispetto al passato, così da poter offrire una migliore gestione delle applicazioni, spesso basate sull’intelligenza artificiale. I cellulari di ultima generazione dispongono inoltre di batterie e velocità di ricarica migliori, due aspetti che gli utenti definiscono imprescindibili.

Prima di osservare tuttavia i cambiamenti e l’impatto dell’IA, vogliamo aggiungere ulteriori riflessioni: per esempio, la generazione Z predilige i cellulari vintage. E non solo: in Italia si compra sempre di più il cellulare ricondizionato per una questione non solo economica ma anche (e soprattutto) ambientale.

L’impatto dell’IA sui cellulari

Di certo l’intelligenza artificiale generativa toccherà anche il futuro dei nostri smartphone, che già si sono evoluti a una velocità impressionante nell’ultimo periodo. Pensiamo infatti ai primi telefoni che abbiamo avuto: il design era tutto fuorché pensato su misura dell’utente, erano più pesanti e disponevano di minori funzionalità.

Con il tempo è stata introdotta la fotocamera, ma anche le piattaforme per creare applicazioni e naturalmente i social media, che hanno completamente rivoluzionato l’uso dello smartphone stesso.

Al di là dei progetti più avveniristici, che al momento sono ancora in fase sperimentale, di certo l’obiettivo è di rendere l’uso di questi dispositivi ancora più intuitivo e su misura per noi. In breve, stiamo immaginando un futuro in cui il cellulare comprenderà le nostre esigenze e riuscirà a generare testo e immagini di conseguenza.

Per quanto la frequenza di acquisto dei cellulari sia ridotta con il tempo, considerando appunto che la durata media – come abbiamo anticipato poc’anzi – si è allungata, rimane comunque il prodotto che non può proprio mancare e che sarà interessato da profonde modifiche con una personalizzazione fino al 100% grazie all’intelligenza artificiale.

Siamo solo all’inizio di quella che probabilmente sarà una nuova generazione di telefoni, ma è chiaro che si va verso il futuro con l’integrazione dell’IA in modo utile ma soprattutto naturale.

