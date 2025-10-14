Centro Federale a Palmanova, apertura nel 2028

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La prima idea è del 2015, poi vari stop e ora, nel giro di pochi mesi, due finanziamenti della Regione, di tre milioni ciascuno, per dar vita, a Palmanova, al Centro Federale della Figc del Friuli Venezia Giulia, una piccola Coverciano del calcio di casa nostra presentato oggi al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete.

La spesa complessiva sarà di circa dieci milioni di euro e, per i quattro che mancano, è già previsto un nuovo finanziamento regionale alla fine di quest’anno o a metà 2026. L’apertura è in programma nella prima metà del 2028.

Il progetto prevede il rinnovamento e l’ampliamento del centro sportivo “Dino Bruseschi”, con la realizzazione di una palazzina destinata a sede del Centro federale regionale, un campo in erba sintetica, la costruzione di un nuovo campo da calcio con spogliatoi e parcheggi a servizio anche degli impianti di tennis e atletica leggera.

Il progetto avrà importanti ricadute sul territorio, anche sul piano economico.