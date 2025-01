Rivitalizzare il centro storico di Udine, l’Accademia di Belle Arti abbellisce le vetrine sfitte

Il Comune di Udine, attraverso il Distretto del Commercio, lancia un nuovo progetto per valorizzare l’immagine del centro storico, combinando arte e rigenerazione urbana. Grazie alla collaborazione con l’Accademia di Belle Arti Giovanbattista Tiepolo di Udine, gli studenti contribuiranno con le loro opere a trasformare le vetrine sfitte in vere e proprie gallerie d’arte, restituendo bellezza e attrattività a spazi inutilizzati.

“Stiamo lavorando a fondo per dare nuova vita al cuore della nostra città. A Udine, come in moltissime altre città d’Italia, il centro storico sta subendo le conseguenze di fenomeni che mettono in difficoltà il commercio al dettaglio. Questo progetto è un modo per rivitalizzare, attraverso la creatività, alcuni degli scorci più significativi del centro”, commenta Alessandro Venanzi, Vicesindaco e Assessore allo sviluppo economico. “Le opere degli studenti dell’Accademia Tiepolo non solo arricchiranno l’estetica delle vetrine sfitte, ma rappresenteranno anche un segno tangibile dell’energia e del potenziale dei giovani artisti del nostro territorio. Durante le ultime feste il centro storico ha accolto centinaia di migliaia di persone, dimostrando di essere un polo attrattore importante. Ha un potenziale importante che intendiamo valorizzare. Vogliamo rendere il centro storico sempre più vissuto e vibrante, un luogo cardine del nostro sviluppo economico, dove le persone amino passare il proprio tempo libero”.

Le vetrine interessate da questa prima edizione del progetto, circa una ventina, oggi vuote e in disuso, diventeranno installazioni temporanee che racconteranno storie e visioni artistiche contemporanee. L’obiettivo è duplice: creare un effetto domino per eventuali edizioni successive di un’iniziativa che mira a restituire identità agli spazi vuoti del centro, e, allo stesso tempo, ragionare per il futuro su iniziative di contiguità tematica di carattere temporaneo.

Il progetto, che prenderà il via nelle prossime settimane, prevede una stretta collaborazione tra Comune e Accademia. Per le vetrine che saranno decorate grazie a questa iniziativa, gli studenti studieranno un concept specifico, legato sia alla storia della città sia alle tematiche attuali, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e alla valorizzazione del contesto urbano.

L’iniziativa è però solo l’ultima in un ampio impegno del Comune per il rilancio del commercio e la rivitalizzazione del cuore della città. Recentemente per il centro storico si sono concluse le gare per la gestione degli spazi storici di proprietà comunale dell’ex Tonini e del Contarena, a cui hanno partecipato due importanti operatori economici come Lush, risultato assegnatario, e Signorvino, per cui si sta provvedendo alla verifica della documentazione. Inoltre, gli storici spazi dell’ex Vattolo sono stati assegnati temporaneamente a Confartigianato, che li ha trasformati in una vetrina dell’artigianato locale, valorizzando il talento e la tradizione del territorio con un buon riscontro da parte del pubblico.