Cereali, da quattro cooperative nasce Essiccatoi FVG

Dopo decenni, comprese le turbolenze pandemiche, c’è una nuova speranza per il sistema di produzione, raccolta, essiccazione e trasformazione dei cereali in regione. Un primo segnale incoraggiante c’era stato con la fusione nel 2022 delle cooperative Vieris e Morenica diventate Granaio Friulano e dotate assieme di tre impianti (Fagagna, Castions di Strada e Lauzacco). Ora una nuova grande aggregazione fa nascere il più importante operatore capace non solo di razionalizzare le fasi di raccolta, stoccaggio e distribuzione ma che punta anche a generare ulteriore valore per i suoi soci attivando alcune linee di trasformazione anche in collaborazione anche con altre imprese.

Sono quattro le cooperative che hanno dato vita alla società Essiccatoi Fvg. Oltre a Granaio Friulano partecipano al progetto Bozzoli, Torre Natisone e Torricella. La nuova realtà avrà in dotazione ben otto impianti, per un totale di 22 colonne di essiccazione e una produzione potenziale di 113mila quintali giornalieri. La capacità di stoccaggio complessiva è di 2 milioni di quintali e sono nove i centri di raccolta. Interessante anche la dotazione energetica di partenza: già attualmente, infatti, tutte le sedi sono dotate sulle strutture di impianti fotovoltaici (totale di quasi duemila kwatt/ora di energia prodotta), più un impianto di biogas già esistente (Torricella), con una potenza di quasi mille kwatt/ora, in cui saranno convogliati tutti i cereali non idonei del network.

Il nuovo soggetto che opererà sul mercato già in questa annata agricola con le sue capacità sarà in grado di coprire 60% della produzione cerealicola regionale. I cereali oggi sono la coltura che copre il 70% della superficie agricola del Friuli Venezia Giulia. In quest’ottica si può capire come la nuova aggregazione produttiva che governa quasi un terzo del territorio agricolo avrà un peso rilevante nella nostra regione.