Certificati di origine stampati, basta una Pec per attivare la semplificazione

Semplice come un foglio bianco A4. Con il servizio di “Stampa in azienda” è possibile stampare i certificati di origine direttamente nel proprio ufficio e senza utilizzare i formulari prestampati, rendendo agevole e veloce la procedura di emissione. La Camera di Commercio ha adottato con successo questa opportunità di semplificazione per le imprese esportatrici: la stampa avviene direttamente su foglio A4, con l’eliminazione della possibilità di errori in fase di stampa sui formulari, in cui era possibile incorrere – e con la conseguente riduzione dei costi e tempi aziendali per il ritiro dei formulari stessi o di copie in caso di stampa errata.

Accedere a questa opportunità è semplicissimo: basta compilare la domanda di adesione al servizio e inoltrala alla Pec camerale [email protected], in modo da ottenere dall’ente la conferma dell’attivazione e poter ricevere sulla propria Pec i certificati richiesti con il portale Cert’O.

Nel 2023 una gran parte delle imprese esportatrici ha aderito a questa procedura, che la Camera Pn-Ud intende promuovere ulteriormente nell’ottica di garantire un servizio sempre più orientato alla digitalizzazione e alla futura (prossima) completa dematerializzazione. La progressiva sostituzione dei formulari prestampati con semplici fogli bianchi di uso comune consentirà un ulteriore risparmio di tempo e di costi per le imprese e di semplificazione degli adempimenti amministrativi.