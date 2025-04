Cgia di Mestre, in Fvg 147mila persone a rischio povertà o esclusione sociale

In Friuli Venezia Giulia 147mila cittadini, pari al 12.4% della popolazione, sono a rischio povertà o esclusione sociale. La media italiana è del 23,1%. La quota riferita alle famiglie con alla guida un lavoratore dipendente è decisamente inferiore. La situazione più difficile riguarda i lavoratori autonomi: i fatturati hanno subito delle forti contrazioni e, conseguentemente, la qualità della vita delle partite Iva ha subito un deciso aggravamento. La denuncia arriva dall’Ufficio studi CGIA di Mestre, che ha elaborato i dati dell’Istat .

In FVG il numero delle partite Iva è stimato in 107.900 unità, 33.300 delle quali operano in regime dei minimi. E’ il caso di tanti giovani, di altrettante donne e di molte persone in età avanzata che svolgono piccoli lavori o consulenze, spesso senza riuscire a incassare le proprie spettanze e che nella maggioranza dei casi si trovano in condizioni economiche molto fragili, quindi a forte rischio di povertà o esclusione sociale.

Negli ultimi 20 anni – evidenzia la Cgia – il reddito degli autonomi è sceso del 30 per cento, mentre quello dei lavoratori dipendenti è diminuito dell’8 per cento. Per i pensionati, invece, il dato è rimasto pressoché stabile.

Unico aspetto positivo – secondo la Cgia di Mestre – è che, poiché non lavorano direttamente con i mercati stranieri e che di rado operano nelle filiere produttive coinvolte nelle esportazioni, i lavoratori autonomi non dovrebbero subire effetti negativi dall’introduzione dei dazi annunciati Presidente degli Stati Uniti Trump. Tuttavia potrebbero subire indirettamente gli effetti di queste misure protezionistiche.