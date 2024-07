Cgia: gli aumenti di bollette e tariffe sono costati 15mila euro a ogni famiglia del FVG

Bollette e tariffe, gli aumenti registrati tra il 2019 e il 2023 sono costati in media 15mila euro a ogni famiglia del Friuli Venezia Giulia, 3mila euro all’anno. A dirlo è la Cgia di Mestre, coordinata da Paolo Zabeo, che ha preso in considerazione in primis i costi dell’energia elettrica e del gas, cresciuti rispettivamente del 108 e del 72%. Meno impattanti sui bilanci familiari gli aumenti di acqua, servizi postali, trasporto pubblico, rifiuti e pedaggi autostradali, saliti tra il 3,3 e il 13%, meno dell’inflazione (+16%). La crescita maggiore è stata registrata dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina.

Tale situazione è pesata soprattutto su piccoli commercianti e artigiani, che hanno pagato l’aumento sia come cittadini, sia come imprenditori. C’è però chi da questa situazione ci ha guadagnato. Stando ai dati della Cgia, gli extraprofitti delle maggiori società del settore energia in Italia si sono attestati attorno ai 70 miliardi di euro. Tale somma è stata recuperata solo in parte dai prelievi straordinari degli ultimi due governi: 2,84 miliardi tra il 2022 e il 2023 e 3,4 miliardi lo scorso anno.

Nel primo semestre del 2024, comunque, c’è stata un’inversione di tendenza. Le bollette di luce e gas sono scese rispettivamente del 34 e del 20%, mentre le altre tariffe sono cresciute.