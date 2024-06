Cgia di Mestre: “In Fvg evaso un miliardo e mezzo di euro”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Gli evasori fiscali del Friuli Venezia Giulia non fanno entrare nelle casse dello Stato un miliardo e mezzo di euro. E’ l’imbarazzante dato che emerge da uno studio della Cgia di Mestre, che evidenzia come in generale in Italia l’evasione fiscale sia molto elevata e ammonti a 84 miliardi di euro: soldi, pari ad un paio di finanziarie, che chi non paga le tasse leva a sanità, istruzione, sicurezza e tante altre voci private del necessario introito. Eppure l’Amministrazione Finanziaria italiana dispone di 190 banche dati collegate digitalmente tra loro, archivi che potrebbero determinare con grande precisione la fedeltà fiscale di ognuno dei 963.993 contribuenti della nostra regione.

Degli 84 miliardi annui di euro di evasione fiscale italiana l’Amministrazione Finanziaria riesce a recuperarne mediamente una ventina proprio grazie all’incrocio di banche dati.