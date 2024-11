Cgil e Pd lanciano l’allarme sulla Tirso: servono risposte da Regione e Governo

«Servono risposte dalla istituzioni perché se i lavoratori perderanno il posto sarà difficile trovarne un altro». La Cgil ha lanciato l’allarme sul futuro dei dipendenti della Tirso dove lavorano 140 persone e l’80% sono donne. Il sindacato ha annunciato che domani ci sarà un incontro con gli assessori regionali Alessia Rosolen e Sergio Emidio Bini per fare il punto dopo l’annuncio di Tirso di voler chiudere l’azienda e senza aggiornamenti circa un subentro. «C’è un problema della manifattura in generale a Trieste» hanno sottolineato dalla Cgil aggiungendo che «Serve rendere più attraente questo territorio per gli investimenti, e per questo c’è bisogno di un lavoro insieme alle istituzioni». Sul tema va all’attacco anche il Pd con la Senatrice Tatjana Rojc che parla di «Amarezza per il disinteresse totale del Governo verso gli appelli che si stanno lanciando per tentare di salvare la Tirso».