Cgil verso lo sciopero generale: domani l’assemblea provinciale a Udine

Equità fiscale e lotta all’evasione, difesa della sanità pubblica e assistenza ai non autosufficienti, sicurezza del lavoro e diritto alla casa, rinnovo dei contratti di lavoro e tassazione di grandi patrimoni ed extraprofitti. E un fermo no alla logica del riarmo. Sono i principali nodi al centro delle critiche della Cgil sulla Finanziaria nazionale 2026, contro la quale il sindacato guidato da Maurizio Landini ha proclamato lo sciopero generale del 12 dicembre. A precederlo un articolato percorso di mobilitazione, con assemblee nelle aziende e sul territorio: domani mattina (giovedì 4 dicembre) sarà la volta dell’assemblea provinciale della Cgil di Udine, che si riunirà nella sede della Camera del lavoro a partire dalle 9.30.

I lavori, che saranno aperti da Emiliano Giareghi, segretario generale della Cgil Udine, vedranno la presenza del segretario regionale Michele Piga e di Daniela Barbaresi, componente della segreteria nazionale con delega alle politiche sulla sanità. Il capoluogo friulano sarà anche la sede della manifestazione regionale che il 12 dicembre accompagnerà lo scioperogenerale, un corteo con partenza dopo le 10 da piazzale Diacono e conclusione in piazza Venerio.