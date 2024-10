Chiusa la missione Usa di Fedriga

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una posizione strategia, diversificazione economica e forti investimenti in sviluppo e innovazione. Così ha descritto il Friuli Venezia Giulia il presidente della Regione Massimiliano Fedriga accompagnato dall’assessore ad attività Produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, nell’incontro nella sede di Intesa Sanpaolo a new york dove sono state presentate le opportunità di investimento in Friuli Venezia Giulia. Era presente inoltre il viceconsole generale d’Italia a New York Marta Mammana e il managing director e country manager per le americhe della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo Nicola Baiocchi Di Silvestri, oltre a rappresentanti di imprese italiane e regionali insediate in America e importanti think tank. Fedriga ha spiegato che «il Friuli Venezia Giulia offre un panorama diversificato di opportunità di investimento grazie alle sue infrastrutture di ricerca e innovazione, alla propria posizione strategica, e a un quadro socio-economico in costante miglioramento. Settori come l’energia, l’industria 5.0, la logistica, l’agroalimentare e il turismo saranno protagonisti del futuro sviluppo economico della regione». L’incontro ha chiuso la settimana di missione negli stati Uniti dove sono stati consolidati i rapporto con la National Italian American Foundation e poi la sottoscrizione dell’accordo di cooperazione con la Virginia che riguarda agricoltura, industria, commercio e turismo.