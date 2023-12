Cicloturismo, Bernardis: dalla Regione 15 milioni per il goriziano

“Con il trasferimento di 15 milioni di euro all’Ente di decentramento regionale (Edr) di Gorizia, è stato fatto un passo in avanti cruciale per dare continuità a un progetto fondamentale per il progresso del territorio”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Diego Bernardis (Fedriga Presidente), commentando la delibera di Giunta 1829 e il relativo stanziamento da 15 milioni di euro per la creazione di una rete ciclabile in provincia di Gorizia.

“Potenziare il cicloturismo e la mobilità sostenibile – così Bernardis – assume una rilevanza strategica, anche in vista del 2025, anno in cui Gorizia con Nova Gorica sarà Capitale europea della cultura. La realizzazione dell’opera contribuirà a posizionare Gorizia come destinazione cicloturistica di rilievo a livello internazionale”.

“Inoltre – prosegue l’esponente di Fp – la volontà dell’amministrazione regionale di favorire la partecipazione di enti locali, istituzioni pubbliche e altri attori chiave, fra cui la fondazione Carigo, che ricordo essere stata promotrice del masterplan, dimostra che la sinergia tra enti può portare a progetti di successo, promuovere l’interconnessione tra territori e creare opportunità per la crescita economica e turistica”.

“Rivolgo un sentito ringraziamento al presidente Fedriga, così come all’assessore regionale Cristina Amirante, per la costante attenzione nei confronti dello sviluppo del territorio goriziano. Una volta in più – conclude Bernardis – confermiamo il nostro impegno verso i progetti innovativi, il cicloturismo e la mobilità sostenibile e attenta all’ambiente”.