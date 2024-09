Ciclovie: Amirante, procede la progettazione su quella del Livenza

“Sulla ciclovia del Livenza, FVG Strade sta completando per il primo lotto tra Sacile e Budoia gli iter del progetto definitivo-esecutivo, mentre sul secondo tratto fino a Portobuffolè è necessario procedere a un perfezionamento della fattibilità tecnica dell’opera”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante rispondendo in Aula a Trieste a una apposita interrogazione in merito allo stato di realizzazione progettuale della ciclovia Fvg7 del Livenza. Nel dettaglio del suo intervento, l’esponente dell’Esecutivo Fedriga ha ricordato che, ad aprile, a seguito dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica del primo lotto che interessa il tratto Sacile-Budoia, FVG Strade ha avviato la progettazione.

“Allo stato attuale – ha detto Amirante – si sta concludendo la redazione del progetto definitivo-esecutivo; quindi, verrà completata l’acquisizione di tutte le autorizzazioni e i pareri necessari per poter dare avvio ai lavori. Dal momento che vanno anche acquisite delle aree, FVG Strade ha già avviato l’iter e ha già fatto apporre il vincolo preordinato all’esproprio”. Per quanto riguarda invece la seconda tranche dei lavori, da Sacile fino al confine con il Veneto nei pressi di Portobuffolé, il progetto era stato sviluppato dall’allora Provincia di Pordenone indicando un tracciato. “Su di esso – ha spiegato l’assessore – è necessario procedere al perfezionamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica che deve essere aggiornato recependo quanto indicato nel Premoci, verificandone anche il tracciato. L’incarico di progettazione è già stato affidato e FVG Strade ha aggiornato il quadro economico, stimando il valore delle opere del secondo lotto a 2 milioni di euro”.

“Fino a quando non arriveremo al termine della fase progettuale – ha concluso Amirante – non potremo avere a disposizione un cronoprogramma attendibile nel quale vengano definite le varie tappe degli interventi e una data di conclusione dei lavori”.