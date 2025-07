Cimolai dona dispositivi medici alla sanità Fvg

La Cimolai, l’azienda di Porcia specializzata nella progettazione e costruzione di strutture metalliche complesse, ha donato tecnologie mediche a supporto della diagnosi e dell’assistenza con l’obiettivo di rafforzare il sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia.

L’azienda – informa una nota – destinerà nuove apparecchiature a due strutture della regione: la prima alla Fondazione Burlo Garofolo, che donerà alla clinica pediatrica dell’Irccs Burlo Garofolo di Trieste tre pulsossimetri pediatrici. La seconda iniziativa riguarda la SC anestesia e rianimazione dell’ospedale civile Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Grazie al contributo di Cimolai, il reparto potrà contare su un ecografo portatile, dotato di ventola HD.

“In un momento in cui la crescita economica diventa sempre più sostenibile e qualificante, sostenere le infrastrutture sanitarie non é solo un gesto di responsabilità , ma un’azione concreta per garantire benessere alle nuove generazioni e reattività ai bisogni emergenti”, ha commentato l’azienda.