Cimolai sorride con la semestrale: 177 milioni di ricavi, ordini per 760 milioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Cimolai si sta pian piano rimettendo in carreggiata. Dopo al pesante crisi finanziaria, l’azienda pordenonese specializzata in grandi opere in acciaio ha chiuso i conti del primo semestre 2024 con importanti segni più, approvato dal Cda. I dati finanziari registrano 177 milioni di euro di ricavi, in crescita del 35% sul primo semestre 2023, Ebitda di 16 milioni, superiore rispetto alle previsioni del Piano, utile netto di oltre 8 milioni, e posizione finanziaria netta, comprensiva del debito concordatario, di 157 milioni di euro, migliore del 16% rispetto alle previsioni del Piano. Il portafoglio ordini si conferma in linea con i volumi previsti per il 2024 e il 2025, attestandosi a 760 milioni di euro per l’intero Gruppo, di cui 650 milioni di euro in capo a Cimolai SpA.

Positive anche le previsioni sui risultati annuali del 2024, con stime di ricavi per 360 milioni di euro, Ebitda da 31 milioni di euro, utile netto atteso di 13 milioni e posizione finanziaria netta di 151,6 milioni di euro. Numeri accolti con soddisfazione dal presidente esecutivo Marco Sciarra- “Le performance registrate – ha detto – confermano la solidità e la resilienza del nostro modello operativo. Proseguiremo su questa strada, mantenendo alta l’attenzione sulla riduzione dei costi e sull’incremento della competitività”. Dalla Cimolai è arrivato attraverso una nota anche il grazie al pool bancario e a SACE, che da inizio agosto 2024 forniscono un prezioso supporto in termini di garanzie finanziarie legate alle commesse. Con le quali l’azienda è ora in grado di accelerare quelle attività commerciali che erano rimaste più contenute nel 2023 e durante il primo semestre del 2024.

Intanto proseguono le opere firmate Cimolai in tutto il mondo, dal telescopio più grande del pianeta nel deserto cileno di Atacama, alla linea 17 della Metropolitana di Parigi, dalla nuova Torre Piloti di Genova, alla stazione di Sesto San Giovanni, oltre ai lavori sulla Statale 106 Jonica e sui viadotti della Statale 223 di Paganico.