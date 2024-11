Cimpello – Gemona, per Cisint superstrada da finanziare con risorse Pnrr e Ue

Resta fermamente convinta della necessità di ammodernare l’attuale tracciato della Cimpello – Sequals e ha già invitato le autorità di Bruxelles a partecipare alle relative spese. Per questo l’eurodeputato della Lega, Annamaria Cisint, accoglie di buon grado l’appello del mondo produttivo e di numerosi amministratori locali per il prolungamento della superstrada. L’altro giorno, a margine di uno specifico convegno sul tema, il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, ha proposto la costituzione di un comitato per il sì al progetto. Da parte sua la Cisint ricorda come già lo scorso luglio, appena insediata a Strasburgo, abbia scritto alla Commissione europea “per estendere il campo dei finanziatori dell’infrastruttura, strategica per l’economia e il turismo dell’intera Unione”.

“All’epoca la presidente Ursula von der Leyen e il responsabile per il Pnrr, l’italiano Raffaele Fitto, non erano ancora pienamente operativi ma ora che la fase delle consultazioni è alle spalle tornerò alla carica per un farci riconoscere un dovuto assist finanziario”, ha commentato il già sindaco di Monfalcone secondo cui la Cimpello – Gemona va vista come opera strategica per l’intero comprensorio dell’Alpe Adria e del Triveneto. Di qui l’intenzione di valutare la possibilità che i lavori vengano supportati anche con le risorse del Piano di Ripresa e Resilienza vista la loro importanza non solo per l’Italia e il Friuli Venezia Giulia. “La carreggiata deve diventare un anello di collegamento con la viabilità autostradale esistente ma anche con la Pontebbana e la Pedemontana Veneta, sgravando i centri abitati dall’attuale flusso di traffico pesante che guarda a Nord e Est Europa – si legge nella nota inviata a Bruxelles -. Nel dibattito vanno sicuramente coinvolti le imprese e la stessa società civile. Siamo gente del fare che sa cogliere le opportunità di sviluppo del proprio territorio: in questa battaglia la Regione Friuli Venezia Giulia non deve essere lasciata sola, tanto meno sul fronte degli oneri”.