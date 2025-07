Cinghiali affetti da peste suina, conclusa esercitazione in FVG

Esercitazione a Borgo Faris di Attimis per verificare le procedure, le attività e la collaborazione tra le varie figure istituzionali coinvolte in un caso simulato di Peste Suina Africana in cinghiali selvatici.

L’esercitazione, prevista dal Regolamento Comunitario sulle malattie infettive animali e dalle norme nazionali di recepimento, ha visto coinvolte la Struttura Organizzativa Complessa Sanità Animale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (Asufc), la Direzione Centrale Salute, l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie e il Corpo forestale regionale con la regia del Gruppo Operativo Territoriale Peste Suina Africana.

Durante l’esercitazione sono state esaminate le procedure di campionamento sul campo da parte del Servizio Veterinario Asufc, il trasporto dei campioni, il rispetto delle norme di biosicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di diffusione di malattie infettive, la refertazione e l’elaborazione delle attività correlate all’ipotetico focolaio. È stata, inoltre, identificata l’Area di Restrizione, avviando la simulazione delle conseguenti disposizioni operative con il coinvolgimento, ad esempio, del Comune interessato, del sindaco, della Polizia Locale e dei Carabinieri.

Le attività (durate due giorni) si sono concluse con la convocazione dell’Unità di Crisi Regionale presso la sezione di Udine dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie che ha redatto un dettagliato rapporto per Ministero della Salute che provvederà a trasmetterlo all’Unione Europea.