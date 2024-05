Cinque anni di Nordenergy, la festa nel segno della beneficenza

Nata nel 2019 come Start Up evoluta con la mission di rendere trasparente e diretto il rapporto tra consumatore e servizio elettrico, Nordenergy Luce&Gas è oggi una realtà concreta e riconosciuta tra i player leader nel mercato dell’energia e del gas.

Una realtà dinamica, fresca ed al passo con i tempi ma con un know-how che trova radici ben più profonde grazie all’esperienza ventennale nel settore del suo Fondatore e Amministratore Delegato Simone Mauro, che l’ha portato negli anni a sviluppare e a far crescere diverse Società legate al mondo dell’energia ed a diventarne un serio e conclamato punto di riferimento principalmente nel Nord Italia.

Nell’anno del suo 5° Anniversario Nordenergy Luce&Gas Srl festeggia un importante traguardo ma soprattutto celebra uno stimolo ed una volontà rinnovate di porsi nel mercato con un nuovo appeal: “Festeggiare 5 anni significa guardare con nuovo entusiasmo alla nostra storia ma soprattutto al nostro futuro”, commenta l’Amministratore Delegato Simone Mauro “Da oltre 5 anni siamo a fianco del cittadino, cercando di tutelare il consumatore in un mercato che spesso non è benevolo e limpido nei confronti del Cliente. Truffe telefoniche, comportamenti di mancata trasparenza e condotte spesso non corrette, hanno creato attorno agli operatori una fama non certo positiva. Noi vogliamo rimanere a dimensione di famiglia e di piccola impresa, mantenendo solido il rapporto cliente-azienda; una realtà dove il cliente non è un numero ma una persona, dove non esistano call center ed il rapporto umano sia alla base della mission aziendale. “

Il fondatore di Nordenergy Luce&Gas, Simone Mauro, ha deciso di organizzare la propria società mettendo al centro il cliente ed investendo in una filosofia basata sulla consulenza: “Il Cliente e la Sua soddisfazione sono l’unico obiettivo e punto focale del nostro lavoro. Per questo non siamo una semplice Società di vendita, ma – come amiamo definirci – una Società di attività consulenziale che attraverso un Family Energy Manager, una figura impiegata all’interno dell’azienda, vuole riprendere e mantenere quel contatto umano indispensabile a dare risposte e fornire con chiarezza un servizio in piena trasparenza e senza inganni.”

L’evento, che si terrà nella terrazza esterna presso l’Open Bar & Restaurant di Fagagna, avrà l’onore di ospitare personalità della Regione e del mondo politico per un solenne momento istituzionale, e si propone di essere inoltre un’occasione sostenibile ed inclusiva; per questo ci sarà un momento di condivisione con la Onlus del territorio Arte & Libro.

La Cooperativa Arte e Libro è una Impresa nel Sociale che, collaborando con istituzioni locali e sviluppando la propria azione sul territorio regionale, favorisce il ricollocamento lavorativo di lavoratori diversamente abili o provenienti da situazioni di disagio sociale con l’obiettivo di mantenere ed ampliare le competenze lavorative e valorizzare l’identità e la soddisfazione della persona.

La donazione alla Onlus avverrà veicolato dalle Società sportive partner (Pro Fagagna, A.s.d. Sedegliano, Tolmezzo Carnia e della trasmissione A Tutto Campo) che da sempre la Società sponsorizza investendo nel talento delle giovani promesse del calcio dilettantistico, con il patrocinio della Lega Nazionale dilettanti. Seguendo il claim e la nuova filosofia della Società “ La Sostenibilità per noi è rendere il tempo un’energia rinnovabile”, Nordenergy Luce&Gas inizia oggi il suo nuovo cammino guardando la futuro ed inaugurando l’era ‘Nordenergy 5.0.