Cinque milioni per riqualificare la stazione ferroviaria di Casarsa

È realtà lo studio di fattibilità del piano di RFI per eliminazione delle barriere architettoniche alla Stazione ferroviaria di Casarsa della Delizia: il Comune, insieme agli altri enti interessati, ha ricevuto il documento per poter così esprimere il proprio parere. Poi scatterà il piano esecutivo e nel 2025 inizieranno i lavori di un’opera tanto attesa dalla comunità e su cui l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Colussi si è fortemente impegnata rivolgendosi anche agli enti superiori fino al Governo.

Non solo: il nuovo anno vedrà un’azione di riqualificazione della zona ferroviaria in senso ancora più ampio visto che proseguirà il cantiere di recupero della storica rimessa locomotive (la quale diventerà, grazie a Fondazione Ferrovie dello Stato, il secondo museo ferroviario del Friuli Venezia Giulia dopo quello di Campo Marzio a Trieste) e accanto in via del Fante sarà demolito un rudere acquistato dal Comune per realizzare un’area camper da 8 posti e vicino sarà chiesto un contributo regionale per un nuovo parcheggio da 150 stalli strategico non solo per i pendolari in ottica di trasporto intermodale ma in futuro anche per i visitatori del citato museo.

“Per questo – commenta il sindaco Claudio Colussi – siamo soddisfatti che il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche stia procedendo come da cronoprogramma illustrato dall’amministratore delegato e direttore generale di RFI ingegner Gianpiero Strisciuglio. Lo studio di fattibilità che stiamo visionando con il nostro ufficio tecnico è molto dettagliato e presenta una serie di importanti interventi che miglioreranno la fruzione della stazione non solo da parte delle persone con mobilità ridotta ma da parte di tutti i viaggiatori i quali, come noto, a Casarsa sono 700 mila l’anno tanto da rendere la nostra stazione ferroviaria la quarta più trafficata dell’intero Friuli Venezia Giulia. Ancora una volta grazie per il suo fondamentale l’interessamento all’onorevole Vannia Gava viceministro all’Ambiente e sicurezza energetica e a tutti coloro che insieme a noi hanno creduto in questa iniziativa”.

Nel dettaglio l’intervento di miglioramento dell’accessibilità, che vede stanziati 4 milioni 900 mila euro, vedrà l’installazione di 3 ascensori (uno per ogni marciapiede di accesso ai vari binari), manutenzione straordinaria dei marciapiedi stessi (che saranno innalzati rispetto agli attuali) e impermeabilizzazione delle pensiline, nuovo arredo e sedute per l’attesa, ridefinizione dei flussi pedonali sui marciapiedi e rinnovamento della segnaletica.

C’è poi il nuovo parcheggio che sorgerà in via del Fante. “Abbiamo acquistato un rudere – aggiunge il primo cittadino Colussi – dalla cui demolizione ricaveremo un’area camper da 8 posti. Vicino sempre in via del Fante vorremo poi realizzare un nuovo parcheggio da 150 stalli, che andranno a completare l’offerta di parcheggi che ora è già al limite per i tanti utenti, a partire dai pendolari, che prendono il treno a Casarsa. Chiederemo sostegno alla Regione in quanto sarà un’opera fondamentale non solo per il trasporto intermodale ma anche per l’offerta turistica. Quando sarà completato il Museo ferroviario prevediamo di avere un consistente flusso di visitatori che potranno usufruire anche di questo parcheggio”. Ogni giorno ci sono 90 treni sulla linea Venezia-Udine e 26 sulla Casarsa-Portogruaro, oltre alla Casarsa-Pinzano con servizio autobus sostitutivo e la tratta industriale fino alla Zona Ponterosso.

“Ancora grazie – conclude il sindaco di Casarsa della Delizia – a tutti coloro che insieme all’amministrazione comunale e al viceministro Gava hanno reso possibile questo traguardo, come per esempio l’associazione Laluna che aveva interessato la scorsa estate Gli onorevoli deputati Gerolamo Cangiano ed Emanuele Loperfido i quali avevano interrogato sul tema il ministro alle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini”. GUARDA IL VIDEO