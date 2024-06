Circa mezzo milione di euro alle tv e radio del Fvg

La Regione ha stanziato 462.500 euro per incentivare e sostenere il pluralismo e l’informazione radiotelevisiva del Friuli Venezia Giulia. Lo ha reso noto l’assessore regionale Pierpaolo Roebrti durante la seduta odierna della VI Commissione consiliare, presieduta da Roberto Novelli (Forza Italia), che ha espresso parere favorevole a maggioranza ai tre bandi in materia di contributi per le emittenti televisive e radiofoniche operanti sul territorio regionale. Della somma complessiva – è stato spiegato da Roberti – 312.500 euro saranno destinati alle emittenti radiotelevisive operanti sul territorio del Fvg, inserite nelle graduatorie approvate dal ministero delle Imprese e del made in Italy; 150 mila euro saranno, invece, indirizzati alle emittenti radiotelevisive presenti in graduatoria, ma che non hanno il punteggio sufficiente per percepire le risorse messe a disposizione dal Ministero. Previsti, inoltre, ulteriori 80mila euro a sostegno delle emittenti non inserite in graduatoria.

“Dei 321.500 euro – ha spiegato Roberti – 150 mila euro saranno erogati alle emittenti televisive, mentre circa 62 mila euro alle emittenti radiofoniche. Riguardo al secondo bando invece, 150 mila andranno a sostegno delle tv e 45 mila per le radio”. Il consigliere di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell, ha chiesto chiarimenti in merito ai bandi e, in particolar modo, se fosse possibile prevedere dei contributi da destinare alle comunicazione di tipo online o comunque non afferenti al sistema radiofonico e televisivo. La Giunta, però, ha chiarito che i tre bandi sono stati disposti dal Ministero durante il periodo Covid a sostegno esclusivo della comunicazione radio e tv.