Ciriani (FdI-ECR): “Dal Parlamento Europeo un segnale di svolta per le Pmi”

“Il Parlamento europeo ha compiuto un passo politico di grande rilevanza: l’approvazione, con il sostegno delle forze di centro-destra unite assieme, di un atto legislativo che privilegia la semplificazione e la tutela delle piccole e medie imprese. È la prima volta che questo tipo di risultato si concretizza con una maggioranza del genere in aula e rappresenta un segnale chiaro: l’Europa può scegliere la strada della competizione e della crescita invece che quella dell’eccesso regolatorio”.

Lo dichiara Alessandro Ciriani, eurodeputato di Fratelli d’Italia nel gruppo ECR, commentando il voto sul pacchetto Omnibus relativo agli obblighi di due diligence e alla rendicontazione ambientale. Risultato che sarà commentato questa sera all’evento pubblico organizzato da Ciriani alla Fiera di Pordenone.

“La nostra priorità è sempre stata quella di proteggere il tessuto produttivo, in particolare le Pmi che sono il cuore dell’economia europea – ha aggiunto -. Le disposizioni approvate limitano vincoli sproporzionati e restituiscono respiro alle imprese che producono valore e occupazione sul territorio. Questo risultato nasce dal lavoro di una coalizione che ha scelto responsabilità e pragmatismo: meno ideologie e più concretezza”.

Ciriani sottolinea poi l’importanza politica del voto: “La transizione ecologica è fondamentale, ma non può essere perseguita imponendo vincoli che soffocano le imprese. Serve flessibilità, sostegno agli investimenti e strumenti di accompagnamento per le filiere più esposte. La semplificazione approvata è un primo passo indispensabile in questa direzione. Sappiamo c’è ancora molto da fare – conclude – ma continueremo a lavorare per consolidare questo cambio di passo: più fiducia alle imprese, meno burocrazia e politiche che favoriscano crescita e occupazione”.