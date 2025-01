Ciriani: il caso H4 approda al Parlamento Europeo

“L’avvio dei lavori sulla superstrada H4 in Slovenia, che collega direttamente al territorio italiano tramite il valico autostradale goriziano di Sant’Andrea, rischiano di generare gravi disagi al sistema logistico e alla viabilità regionale del Friuli Venezia Giulia e di tutta Europa. Deviazioni e limitazioni al traffico pesante, destinate a durare fino al 2027, rappresentano un grave ostacolo per gli autotrasportatori e per il tessuto produttivo del nostro territorio, con conseguenze economiche che rischiano di diventare irreversibili”.

Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR Alessandro Ciriani, commentando la sua interrogazione presentata alla Commissione Europea in merito alla gestione dei flussi di traffico transfrontaliero durante i lavori sulla H4, tra Razdrto e Vertoiba.

“Queste deviazioni, oltre a danneggiare il sistema logistico regionale, rischiano di compromettere l’interporto di Gorizia, un nodo strategico per il commercio tra Europa orientale e occidentale. Per tale ragione ho richiesto alla Commissione Europea di garantire la libera circolazione delle merci e di sollecitare la Slovenia ad assicurare il regolare traffico transfrontaliero, in modo da tutelare la competitività delle imprese italiane e il tessuto produttivo del nostro territorio”, ha concluso Ciriani.