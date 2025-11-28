Cisl Fvg: sabato 29 in scena con gli studenti contro la violenza sulle donne

Uno spettacolo teatrale, che partendo dal mito greco di Persefone, dea della primavera e regina degli inferi, ci porta ad approfondire l’intricato mondo delle relazioni, quelle tossiche, quelle da cui parole come consenso, patriarcato, violenza emergono con forza dirompente. Ma dal mito greco nasce anche una straordinaria capacità riparatoria e la consapevolezza dell’importanza di intessere relazioni sane e costruire affettività positive. E’, dunque, questa donna ambivalente, che rappresenta la vita e l’oltretomba, ad aver per quasi due mesi accompagnato alcune classi dell’Istituto Marinoni e del Liceo Sello in un laboratorio teatrale, promosso dalla Cisl Fvg e dal suo Coordinamento Donne, e dal quale è nata una profonda riflessione – una vera e propria rappresentazione, intitolata Anticorpi – Narrazione di Donne oltre il mito – sul ruolo della donna, sulla violenza, ma anche sulla possibilità di gestire le relazioni affettive in modo sano, libero e costruttivo; una riflessione, coadiuvata dal Teatro della Sete, che ha condotto il laboratorio, e che andrà in scena sabato 29, dalle 9.30, presso l’Auditorium Zanon di Udine. L’evento, patrocinato dal Comune di Udine nell’ambito delle iniziative del 25 Novembre, è gratuito ed aperto al pubblico.

“Con questa iniziativa – spiega la coordinatrice donne della Cisl Fvg, Alessia Cisorio – abbiamo voluto metterci in ascolto dei giovani e aiutarli, attraverso il teatro che è uno strumento potentissimo, ad esplorare il mondo delle emozioni, dei sentimenti, mettendone in luce i lati negativi e positivi, ma sempre in una prospettiva di costruzione. La cultura della non violenza, secondo noi, parte proprio da qui, da un’affermazione forte del bene sul male e da una educazione consapevole dei più giovani in questo senso. Come Coordinamento Donne e come Cisl Fvg da tempo siamo impegnati su questo fronte e quello di sabato sarà il primo di una nuova serie di eventi che andremo a costruire su tutti i territori della regione. Questo è il nostro contributo ad un tema che non ci può vedere indifferenti e che, purtroppo, viviamo quotidianamente, oltre che fuori, anche nei luoghi di lavoro”.

Il programma della mattinata di sabato sarà, dunque, una piccola maratona sul tema della non-violenza e del rispetto. Si parte alle 9,30 con Anticorpi, la pièceteatrale portata sul palco da una trentina di ragazzi del Marinoni e del Sello, su scenografie dello stesso liceo artistico, e alla quale si succederà la presentazione in anteprima di un fumetto sul tema di Persefone e sulla donna, curato da un altro gruppo dell’Istituto Marinoni e sempre sotto la guida de Il Teatro della Sete, partner del progetto.

La seconda parte della matinée, sarà, invece, un dialogo con le scuole partecipanti all’evento e con i giovani in sala, condotto da Laura Roveri, testimone attiva e formatrice di parità di genere, che sarà affiancata dall’attrice Michela Cembran. Si tratterà di un vero e proprio laboratorio in presa diretta, dove i ragazzi saranno chiamati ad interagire dalla platea e sul palco, soffermandosi sulla relazione tra il femminile e il maschile, anche in questo caso partendo da Perfone ed Ade.

“Ci auguriamo – conclude il segretario generale della Cisl Fvg, Alberto Monticco – che sia una giornata piena di contenuti, durante la quale possano essere abbattuti odiosi stereotipi e si possano dare ai giovani strumenti preziosi per gestire le proprie relazioni in termini positivi. Per questo come Cisl Fvg voglio ringraziare le scuole e gli insegnanti che hanno aderito a questo progetto, che sicuramente avvieremo anche negli altri Comuni della regione. Insomma, Udine è solo il nostro punto di inizio!”.