Città verdi: Amirante, Fvg investe in efficientamento edilizia privata

“A breve la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia porterà in Aula un disegno di legge che prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro per l’efficientamento edilizio ed energetico a favore dei privati. Un intervento che consentirà di ridurre le emissioni, abbattere i consumi e incidere positivamente anche sulla cosiddetta povertà energetica”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alle Infrastrutture e al Territorio Cristina Amirante, intervenendo alla tavola rotonda della Conferenza nazionale delle green city, nell’ambito del Green&Blue Festival 2025, al Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano.

Aperta da un dialogo tra Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, e Nino Tronchetti Provera, fondatore e managing partner di Ambienta, la tavola rotonda ha riunito sindaci e assessori di grandi città italiane per confrontarsi su un quadro allarmante: secondo le normative europee in vigore dal 2030, il 71% delle città italiane risulterebbe fuori legge per concentrazione di PM10.

In occasione dell’evento Amirante ha illustrato le politiche del Friuli Venezia Giulia a sostegno della transizione energetica nei settori dei trasporti, della logistica e dell’edilizia privata.

“Il Friuli Venezia Giulia – ha spiegato – si comporta, per alcuni temi, esattamente come una grande città, come dimostrato nel panel odierno nel quale ho illustrato il nostro modello di mobilità delle persone e delle merci, che prevede un investimento strategico nell’aeroporto regionale”.

Per quanto riguarda la logistica, ha aggiunto, “abbiamo scelto di investire fondi Pnrr nell’elettrificazione delle banchine dei porti di Trieste e Monfalcone. Questo, insieme ai raccordi ferroviari, permette di rendere sostenibile la logistica regionale”.