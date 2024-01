CiviBank: 55 milioni per l’acquisto di crediti fiscali dai propri clienti

CiviBank sarà la prima banca del Friuli Venezia Giulia ad offrire nel 2024 ai propri clienti una nuova possibilità di vendita dei crediti fiscali maturati sui lavori edilizi. L’odierno Consiglio di Amministrazione ha infatti deciso di mettere a disposizione un plafond per l’acquisto di crediti fiscali nell’ottica di un’iniezione di liquidità e supporto concreti verso la propria clientela ed in generale i territori nei quali opera la banca. Il plafond sarà di ben 55 milioni e sarà destinato a crediti fiscali, derivanti dal cosiddetto “superbonus” o da altri bonus edilizi, dalla ristrutturazione alle barriere architettoniche. In sostanza, CiviBank offre ai propri clienti la possibilità di cedere i crediti fiscali da loro maturati per lavori conclusi.

Per i clienti CiviBank – siano essi persone fisiche, condomini o imprese – sarà possibile richiedere la cessione delle annualità fruibili a partire dal 2024, cioè l’intero credito maturato a fronte di spese sostenute nel 2023 o ancora le rate residue del credito per spese sostenute negli anni precedenti. Il cliente, quindi, otterrà immediatamente la liquidità riferita al credito maturato, mentre sarà CiviBank a subentrare nel rapporto con la Pubblica Amministrazione e a riscuotere il credito fiscale ma mano che questo maturerà. Per le persone fisiche, su crediti inerenti a lavori su immobili di proprietà, l’importo massimo cedibile sarà di 200 mila euro a testa. Per i condomini, su crediti inerenti lavori su parti comuni condominiali, l’importo massimo cedibile sarà di 400 mila euro. Per le imprese, infine, su crediti inerenti lavori su cui l’impresa ha praticato lo «sconto in fattura», l’importo massimo cedibile sarà di 1 milione di euro. “Civi Bank si conferma società benefit– afferma Luca Cristoforetti, Direttore Generale di CiviBank – dal momento che con questa iniziativa consentiamo ai nostri clienti di ottenere subito il credito maturato. Siamo orgogliosi del nostro essere banca attenta alle esigenze del territorio e banca leader anche per quanto riguarda questa attività, a favore delle esigenze della clientela regionale“.

“Accogliamo con favore l’impegno di CiviBank – dichiara l’Assessore alle Finanze della Regione Friuli Venezia Giulia Barbara Zilli – che si conferma banca del territorio mettendo a disposizione uno strumento virtuoso a vantaggio delle imprese del Friuli Venezia Giulia. L’individuazione di modelli di cessione efficaci per contenere gli effetti distorsivi del superbonus è un obiettivo su cui anche l’Amministrazione regionale sta lavorando“.