BUSINESS FVG
mercoledì 12 Novembre 2025
Economia

CiviBank aderisce al marchio "Io Sono Fvg"

L'istituto di credito è già Società Benefit ed è certificata B Corp. Gervasio: "Condividiamo i valori alla base del progetto regionale". Sturlese: "Territorio sostenibile se anche il suo sistema finanziario lo è"
Redazione
Autore: Redazione

CiviBank aderisce al marchio regionale "Io Sono Fvg". Nella sede di Cividale, la presidente Alberta Gervasio ha sottoscritto il documento ufficiale con Pier Giorgio Sturlese, presidente della Fondazione Agrifood e Bioeconomy Fvg, che gestisce il marchio per conto della Regione. Il marchio regionale, sinonimo di sostenibilità e legame col territorio, continua quindi a crescere andando oltre il settore agroalimentare in cui ha debuttato.

Attualmente sono 424 le aziende marchiate, con 1.224 prodotti, a cui si aggiungono 430 prestatori di servizi e 1.567 eventi. Per ottenere il marchio il richiedente deve sottoporsi a un'approfondita analisi e, dopo la concessione, accogliere visite ispettive.

"Il marchio collettivo Io Sono Friuli Venezia Giulia è nato, ormai cinque anni fa, per valorizzare le eccellenze regionali – spiega Sturlese – è un marchio di sistema: promuove infatti la sostenibilità, ambientale, economica e sociale, e la tracciabilità della filiera. Andare oltre il settore agroalimentare, in cui ha debuttato, è quindi un'evoluzione naturale e la stessa amministrazione regionale l'ha indicata con un obiettivo. Affinché un sistema territoriale sia sostenibile, lo devono essere tutte le sue componenti, compresi gli operatori finanziari. È quindi un grande risultato l'utilizzo del marchio anche da parte di CiviBank, già socio fondatore della nostra Fondazione, che ha creduto convintamente fin dall'inizio in questo progetto".

"Crediamo che CiviBank, in qualità di Società Benefit e certificata B Corp, possa rappresentare un esempio di eccellenza nel settore bancario e finanziario – commenta Gervasio – grazie al suo impegno nel creare impatti positivi per la comunità e l'ambiente. La nostra attenzione alla sostenibilità, alla trasparenza e al benessere collettivo sono valori condivisi anche dal marchio Io Sono FVG".

"Da evidenziare anche che il nostro Servizio Agribusiness – aggiunge il direttore generale della banca Luca Cristoforetti – promuove pratiche agricole sostenibili, valorizza le produzioni locali e sostiene lo sviluppo di filiere agroalimentari rispettose dell'ambiente. Essendo parte integrante della comunità del Friuli Venezia Giulia siamo impegnati a valorizzare il territorio e le sue eccellenze, contribuendo al rafforzamento dell'identità regionale".

