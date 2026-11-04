CiviBank entra nel capitale di Finreco



L’ingresso nel capitale in qualità di socio sovventore, con duecento azioni, rappresenta un ulteriore sviluppo del rapporto tra CiviBank e Finreco, dopo la convenzione sottoscritta con il Confidi regionale nei mesi scorsi per sostenere il comparto agricolo del Friuli-Venezia Giulia, facilitando l’accesso al credito e accompagnando le imprese negli investimenti in innovazione, digitalizzazione, sostenibilità e crescita.

Finreco rappresenta un importante strumento regionale di sostegno al sistema produttivo: nata per favorire l’accesso al credito delle imprese cooperative, opera come organismo regionale di garanzia della cooperazione del Friuli Venezia Giulia ed è sostenuta dalle principali associazioni regionali della cooperazione, Confcooperative, Legacoop e AGCI. Negli ultimi anni la sua operatività è stata estesa anche alle imprese agricole, rafforzandone ulteriormente il ruolo a supporto dell’economia regionale.

La collaborazione affianca il credito bancario agli strumenti di garanzia di Finreco, con l’obiettivo di ampliare le opportunità di accesso ai finanziamenti per le imprese regionali e accompagnarne i programmi di investimento e sviluppo.

Il Direttore Generale di CiviBank, Luca Cristoforetti, dichiara: «L’ingresso di CiviBank tra i soci sovventori di Finreco è un investimento coerente con il ruolo che continuiamo a svolgere per il Friuli-Venezia Giulia. Da 140 anni la nostra Banca cresce insieme alle sue imprese e alle sue comunità, accompagnandone i progetti e sostenendone le trasformazioni. Rafforzare il

rapporto con Finreco significa mettere a sistema competenze e strumenti per generare nuove opportunità di sviluppo per l’economia regionale. È anche un impegno coerente con la nostra identità di Società Benefit e B Corp, che ci porta a coniugare crescita economica, sostenibilità e creazione di valore per il territorio.»

Il Presidente di Finreco, Tomaso Fabris, aggiunge: «Accogliamo con grande soddisfazione CiviBank tra i soci sovventori di Finreco. Alle imprese cooperative e agricole vogliamo offrire un sostegno concreto per realizzare i loro programmi di investimento, innovazione e sviluppo. Per un organismo di garanzia come il nostro, la collaborazione con il sistema bancario è fondamentale: attraverso le nostre garanzie sosteniamo l’accesso al credito messo a disposizione dalla banca. L’ingresso di CiviBank consolida questo rapporto e valorizza la complementarità dei rispettivi ruoli.»