CiviBank finanzia il crowfunding delle no profit

Parte una nuova iniziativa CiviBank per sostenere con il crowdfunding i progetti dedicati all’educazione, all’uguaglianza sociale, alla parità di genere e alla salute promossi dalle organizzazioni no profit del Nord Est.

CiviCrowd FOR 2030 è il nome del bando, con cui la banca cofinanzia i progetti no profit selezionati e si pone quindi al fianco di associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative e imprese sociali che vogliano sfruttare le potenzialità del web per reperire risorse utili a concretizzare idee e progetti in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile individuati nell’Agenda ONU 2030.

Entro il 15 dicembre tutte le realtà interessate potranno candidare il proprio progetto per partecipare a un corso di formazione gratuito al crowdfunding (curato dal partner Ginger Crowdfunding), dove imparare a usare il crowdfunding in maniera efficace per raccogliere fondi e promuovere un futuro più sostenibile per il territorio e la comunità. Al termine del corso le realtà interessate potranno presentare la propria bozza di campagna per ottenere dalla banca un supporto economico fino a 6.000 euro, l’opportunità di essere affiancate in tutte le fasi del lavoro da un Campaign Manager di Ginger, e altri premi.

“Siamo al fianco degli enti del terzo settore presenti sul nostro territorio – afferma il direttore generale di Civibank Mario Crosta – e con questo progetto la Banca si impegna in particolare per lo sviluppo sostenibile. Vogliamo rafforzare il legame con la comunità, anche proponendo soluzioni innovative per valorizzare il terzo settore e realizzare insieme progetti ad impatto sociale”.

Per conoscere nel dettaglio l’iniziativa le no profit possono partecipare al webinar gratuito di presentazione di CiviCrowd FOR 2030 che si terrà lunedì 27 novembre alle 17 online su Zoom.