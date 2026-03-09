CiviBank–Finreco, accordo per sostenere l’agricoltura

Facilitare l’accesso al credito e sostenere gli investimenti delle imprese agricole del Friuli Venezia Giulia. È questo l’obiettivo della nuova convenzione siglata da CiviBank e Finreco, la Finanziaria regionale della cooperazione.

L’accordo punta a rafforzare il sostegno al settore primario attraverso strumenti finanziari dedicati, favorendo investimenti in innovazione tecnologica, digitalizzazione e sostenibilità, oltre a garantire maggiore liquidità alle aziende agricole del territorio.

Finreco, attiva dal 1976 come punto di riferimento per il mondo cooperativo, ha esteso dal 2024 la propria operatività anche alle imprese agricole, attivando già decine di milioni di euro in finanziamenti grazie a un sistema di garanzie dedicato. La collaborazione con CiviBank, istituto radicato sul territorio regionale, punta ora a potenziare ulteriormente questa capacità di intervento.

«Questa convenzione consolida il nostro impegno verso un settore strategico non solo per l’economia, ma anche per la tutela del territorio», spiega il direttore generale di CiviBank Luca Cristoforetti, sottolineando come la partnership permetterà di accompagnare un numero crescente di imprese nei percorsi di modernizzazione e sostenibilità.

Soddisfazione anche da parte di Finreco. Il presidente Tomaso Pietro Fabris evidenzia che «l’unione tra garanzie e credito è la chiave per permettere alle aziende agricole di programmare investimenti di lungo periodo», mentre il direttore generale Stefano Bonera sottolinea come la collaborazione con una banca attenta alle realtà locali consenta di offrire strumenti rapidi ed efficaci, rafforzando la competitività delle imprese regionali e la resilienza delle filiere agroalimentari.

Con l’intesa, CiviBank e Finreco confermano il proprio ruolo di supporto allo sviluppo economico locale, mettendo a disposizione del comparto agricolo nuovi strumenti per affrontare le sfide del mercato.