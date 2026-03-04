CiviBank lancia “Prestito Studio Spark” per sostenere gli studenti

CiviBank – Gruppo Sparkasse rafforza il proprio impegno a favore delle nuove generazioni con il lancio del “Prestito Studio Spark”, un finanziamento dedicato agli studenti che consente di affrontare il percorso di studi post-diploma con maggiore serenità. Il prestito beneficia della garanzia del Fondo statale per il credito ai giovani ed è pensato per sostenere concretamente la crescita formativa e professionale di ragazze e ragazzi tra i 18 e i 40 anni.

«Il nostro Gruppo crede fermamente nell’importanza di investire sui giovani e sul loro talento – dichiara Luca Cristoforetti, Direttore Generale di CiviBank –. Con questo nuovo strumento vogliamo offrire un supporto concreto a chi desidera costruire il proprio futuro attraverso lo studio. Prestito Studio Spark è espressione della nostra attenzione alla sostenibilità sociale, all’inclusione e all’accesso all’educazione, valori fondamentali per lo sviluppo dei territori».

Il finanziamento è pensato per coprire le spese direttamente legate al percorso formativo e si distingue per condizioni favorevoli, legate anche al rendimento scolastico o universitario. Il rimborso è posticipato al termine degli studi, permettendo agli studenti di concentrarsi sulla formazione senza l’immediata pressione delle rate. Il prestito è flessibile e modulabile sulle esigenze individuali, con erogazioni annuali che possono arrivare fino a 15.000 euro, entro un tetto massimo di 50.000 euro per i corsi svolti in Italia e di 70.000 euro per quelli all’estero riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca. È inoltre prevista la possibilità di interrompere il finanziamento o sospendere temporaneamente il rimborso in caso di necessità.

Per facilitare l’accesso al Fondo statale per il credito ai giovani, CiviBank ha scelto di collaborare con Habacus, società specializzata nella certificazione del merito formativo. Tutte le informazioni sul Prestito Studio Spark sono disponibili sul sito www.civibank.it e presso le filiali CiviBank, dove i consulenti sono a disposizione per accompagnare gli studenti nella scelta più adatta al proprio percorso.