Civibank inaugura la nuova sede in piazza Unità a Trieste

Nel cuore della Mitteleuropa e in controtendenza rispetto alle altre banche. Civibank ha inaugurato oggi la nuova filiale di Trieste collocata proprio nel cuore della città in piazza Unità. In un periodo storico in cui le banche chiudono le sedi il gruppo Sparkasse va controtendenza.

Oltre alle assunzioni per i pensionamenti il personale verrà arricchito entro il 2026 da ulteriori 65 persone. L’obiettivo è sempre più di essere al fianco di famiglie e imprese.

All’inaugurazione della nuova sede, alla presenza delle maggiori autorità politiche e del vescovo Enrico Trevisi che ha benedetto la struttura, anche il governatore.