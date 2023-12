Cividale, Angela Zappulla neo-assessore alla cultura

Novità in giunta a Cividale del Friuli, e sotto l’albero di Natale le associazioni culturali e sportive della città troveranno importanti contributi a sostegno delle loro attività.

Angela Zappulla è la nuova assessore alla cultura del Comune di Cividale del Friuli. Si allarga così la giunta guidata dal sindaco Daniela Bernardi: per Zappulla non si tratta della prima esperienza come responsabile di questo referato, che in questi ultimi mesi stava comunque seguendo come consigliere delegato.

“Collaborerò con tutti i colleghi di giunta – sottolinea Zappulla – affinché il ruolo di Cividale del Friuli possa essere sempre prioritario nel promuovere il patrimonio artistico, nel continuare a valorizzarlo e nell’essere una cittadina di rilievo fondamentale per tutta la regione”.

E tra le prime decisioni della rinnovata giunta Bernardi proprio sul fronte degli ambiti gestiti da Zappulla, c’è lo stanziamento di poco meno di 30 mila euro per le associazioni culturali e sportive del territorio: da segnalare i 15 mila euro destinati alla parrocchia di Santa Maria Assunta per il Museo Cristiano, mentre 5 mila euro andranno sia alla United Eagles Basketball, sia alla società calcistica Forum Iulii, con il corpo bandistico Città di Cividale che fruirà di 1500 euro per le proprie attività. GUARDA IL VIDEO